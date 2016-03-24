Центробанк опроверг слова Голодец о потерянных 200 млрд рублей накоплений

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Центробанк назвал неверным заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая накануне сказала, что потери пенсионных накоплений россиян в 2015 году превысили 200 миллиардов рублей.

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Экономика Потери пенсионных накоплений россиян в 2015 году превысили 200 млрд рублей

Как сообщает "Российская газета", в ЦБ по этому поводу отметили, что по итогам 2014 года граждане, чьи пенсионные накопления даны в управление негосударственным фондам, получили доход в размере более 60 миллиардов рублей, что соответствует годовой доходности 5,5%.

В 2015 году отрасль, согласно предварительной информации Центробанка, улучшила результаты и общий доход превысил 172 миллиарда рублей.

"Попытки оценки результатов деятельности НПФ на узком временном отрезке являются некорректными и могут вводить в заблуждение общественность", - подчеркнули в Центральном банке.

Примечательно, что в аппарате Ольги Голодец заявили о том, что ЦБ прибегает к иной методике подчетов, ввиду чего данные могут разниться.