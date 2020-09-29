Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир"
Перейти на карту теперь можно до конца года
Центральный банк продлил срок перевода пенсионеров на карты платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, заявила в эфире канала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"Есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", – сказала она.
Бакина также заверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии любым удобным способом.
Отметим, что изначально перевести пенсии на национальную платежную карту планировалось до 1 июля текущего года, но в дальнейшем этот период продлили до 1 октября.
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