Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу

Центральный банк России закончил разработку памятной купюры, приуроченной к чемпионату мира в России, передает ТАСС.

По словам заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время купюра будет представлена общественности.

"Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в ближайшее время сделаем анонс", - сказала Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что вскоре будет выпущена первая в России пластиковая банкнота номиналом 100 рублей.