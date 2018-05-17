Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу
В ближайшее время купюра будет представлена общественности
18 мая 2018, 02:45
Центральный банк России закончил разработку памятной купюры, приуроченной к чемпионату мира в России, передает ТАСС.
По словам заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время купюра будет представлена общественности.
"Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в ближайшее время сделаем анонс", - сказала Скоробогатова.
Ранее сообщалось, что вскоре будет выпущена первая в России пластиковая банкнота номиналом 100 рублей.
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