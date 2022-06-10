Центробанк: реальный курс рубля вырос на 26,6%

Реальный эффективный курс рубля в январе-мае повысился на 26,6%, непосредственно в мае — на 21,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

Реальный эффективный курс рубля рассчитывается по отношении к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине курсы доллара и евро по отношению к рублю резко выросли — до 120 и 127 рублей в пике соответственно.

Ситуация на биржах стала меняться, после того как РФ начала переводить расчёты по газовым контрактам с недружественными странами в рубли. 25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.