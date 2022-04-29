Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины и введения западных санкций Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых для стабилизации ситуации на рынке. Позднее регулятор принял решение снизить её до 17%.

Отметим, что решение повлияет на ставки вкладов и кредитов. Ранее президент России Владимир Путин уже предлагал снизить ставку льготной программы ипотеки до 9%, а также продлить её действие до конца года.

В Центробанке также отметили, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит возрастать из-за эффекта базы и составит 18-23% по итогам 2022 года.