Центробанк смягчил ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц

Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц на шесть месяцев, сообщает регулятор.

В течение календарного месяца физические лица вправе перевести за пределы РФ со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физлицу за рубеж не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте другой валюте.

Через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счёта, можно перевести в два раза меньше — не больше 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — уточнили в ЦБ.

Ранее ФАС предложила запретить валютные контракты в России. В ведомстве отметили, что эта инициатива может стать ответом на предложения некоторых поставщиков сахара делать покупки по ценам в долларах.