Центробанк снизил ключевую ставку до 8%

Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года», — отметил Центробанк.

Также регулятор указал на снижении годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Отмечается, что на 15 июля она снизилась до 15,5%. По базовому сценарию к концу 2022 года она сократится до 12-15%.