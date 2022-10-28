Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Согласно пресс-релизу на официальном сайте регулятора, нынешние темпы прироста потребительских цен остаются на низком уровне — они являются драйвером дальнейшего замедления годовой инфляции.

При этом Центробанк отметил рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в сравнении с летом. В результате прогноз по инфляции на конец 2022 года был уточнен до 12-13%.

Согласно данным регулятора, частичная мобилизация, объявленная в стране, будет сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев.

Напомним, что в последний раз ЦБ снизил ставку на 50 б. п, до 7,5%, 16 сентября. Это было очередным снижением ставки после того, как Банк России весной этого года поднял показатель до 20%.