Центробанк ввел комиссию в размере 30% на покупку валюты на бирже

Центробанк ввёл в России комиссию в размере 30% на покупку валюты на бирже. Об этом сказано в официальном заявлении регулятора, сообщает ТАСС.

«30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — сообщили в Центробанке.

Ранее сообщения о том, что на бирже стали брать комиссию при покупке валюты, появились в СМИ и социальных сетях.