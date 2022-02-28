Центробанк запретил иностранцам продавать купленные ценные бумаги

Российский Центробанк запретил брокерам продавать ценные бумаги, если распоряжение об этом они получили от иностранных инвесторов. Копия документа стала распространяться в социальных сетях, а её подлинность РБК подтвердили представители регулятора.

Постановление Центробанка будет действовать с 7 часов утра 28 февраля до “отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг”.

Брокеры должны направить в ЦБ отчёт о приостановке операций.

Торги на московской бирже, которые обычно начинаются в 06:50 утра по московскому времени, 28 февраля начнутся с 10 часов утра.

Напомним, ранее Евросоюз запретил операции, связанные с активами Центробанка России.