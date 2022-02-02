Цены на бензин в Алтайском крае за неделю выросли сразу на 25 копеек

С 20 по 27 января цены на бензин в Алтайском крае выросли на 25 копеек. Об этом сообщает “Интерфакс“.

В целом по России регионы Сибири показали самый высокий рост цен — на 19-20 копеек.

Так же как на Алтае бензин подорожал в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии.

В Омской области автомобилистам повезло ещё меньше. Здесь за неделю розничная цена на топливо увеличилась сразу на 50 копеек.

Средний прирост стоимости по России колеблется на уровне 8-9 копеек. При этом в некоторых регионах цена на бензин немного снизилась, а во Владивостоке осталась неизменной.