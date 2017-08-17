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Цены на пиво могут резко вырасти в России уже в этом году — это может быть обусловлено несколькими факторами, сообщает Life.

Издание, в частности, ссылается на исследование компании H.M. Gauger GmbH, согласно которому в текущем году в целом по миру прогнозируется сокращение урожая пивоваренного ячменя.

Впрочем, этот фактор называют не основным в вопросе вероятного роста цен на пенный напиток. Куда более существенное влияние может оказать на отечественный пивной рынок вариант установления в нашей стране минимальной цены на пиво.

По словам директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, минимальную цену на пиво установят в том случае, если производители продукта придут к решению, что этот механизм позволит эффективно бороться с теневым рынком.

Причем наиболее вероятным видится резкий рост цен - до 50% - на российское пиво именно самого низкого ценового сегмента.