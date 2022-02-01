Цены на шкуры КРС в Алтайском крае снизились в семь раз

Алтайские животноводы сообщили о серьёзной проблеме, которая возникла в отрасли. Шкуры КРС в регионе подешевели в семь раз.

Об этом в краевом парламенте рассказал зампредседателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Вячеслав Лаптев. Если раньше за килограмм шкур фермеры могли выручить около 70 рублей, то теперь цена составляет всего 10 рублей, из-за чего некоторые производители вынуждены выбрасывать их.

Лаптев, который раньше сам занимался животноводством, рассказал “Толку“, что из-за федерального запрета на вывоз шкур в Китай цена на продукцию резко снизилась.

Отмечается, что в Алтайском крае есть компания “Русская кожа“, однако она не закупает товар у местных производителей. Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка заявил, что продукция алтайских фермеров не соответствует требованием производства.

Владелец компании “Мясная линия Топчихинских хозяйств” Дмитрий Кремер связал снижение цен с пандемией коронавируса и отметил, что сейчас они постепенно восстанавливаются.