Цены на товары в России начнут расти из-за повышения расходов на перевозку
Представители логистического сектора уверяют, что перевозка товаров по стране начнет дорожать
Расходы на перевозку грузов по России и за ее пределы будут расти, что приведет к подорожанию товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей логистического сектора.
Председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко предупредил о том, что перевозчики вынуждены искать дополнительные маршруты для того, чтобы перевозить иностранные товары по территории России.
Логисты также отмечают, что ряд привычных путей теперь недоступны из-за запрета на перелеты и ограничения судоходства.
Стоимость товаров будет меняться не только от роста курса доллара, но и из-за того, что логистические компании понесут дополнительные расходы на перевозку продукции.