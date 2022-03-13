Цены на товары в России начнут расти из-за повышения расходов на перевозку

Расходы на перевозку грузов по России и за ее пределы будут расти, что приведет к подорожанию товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей логистического сектора.

Председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко предупредил о том, что перевозчики вынуждены искать дополнительные маршруты для того, чтобы перевозить иностранные товары по территории России.

Логисты также отмечают, что ряд привычных путей теперь недоступны из-за запрета на перелеты и ограничения судоходства.

Стоимость товаров будет меняться не только от роста курса доллара, но и из-за того, что логистические компании понесут дополнительные расходы на перевозку продукции.