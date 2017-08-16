Цены падают: дефляция в России сохраняется третью неделю подряд

Третью неделю подряд в России отмечается дефляция, зафиксированная на уровне 0,1%, как следствие, с начала года по 14 августа увеличение потребительских цен составило 2,2%, говорится в материалах еженедельного отчета Росстата.

За период с 25 по 31 июля специалисты ведомства отметили недельную дефляцию в стране впервые с начала августа 2016 года.

С 31 июля по 7 августа дефляция также оставалась на уровне 0,1%.

За минувшую неделю снижение стоимости плодоовощной продукции в среднем составило 3,8%, в том числе на капусту - 10,6, лук, картофель, морковь и томаты - в диапазоне 6,1-9,4%.

Сахарный песок за указанный период подешевел на 1%, гречневая крупа стала дешевле на 0,7, куриные яйца - на 0,5, а куры, стерилизованное молоко, кондитерские изделия и вермишель - на 0,2%.

Одновременно стоимость говядины, баранины, вареной колбасы, мороженой рыбы, подсолнечного масла, хлеба и водки увеличилась на 0,1-0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизель показатели не изменились.