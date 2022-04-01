Честный минус. Как клиентам МФО существенно снизить ставку по займу

Как правило, люди обращаются в микрофинансовые организации, когда деньги понадобились неожиданно и срочно. Однако далеко не всегда речь идёт о небольших займах «до зарплаты». Например, в сервисе «Ваш инвестор» размеры выдач для физлиц достигают миллиона рублей, а срок погашения может доходить до года.

Но у каждого заёмщика может возникнуть ситуация, когда погашение долга становится проблематичным. В этом случае выходом может стать рефинансирование займа.

Рефинансирование — это форма кредитования, которая позволяет закрыть обязательства по проблемным задолженностям с помощью нового займа, но на более выгодных условиях. Важно понимать, что это не просто «кредит, чтобы закрыть другой кредит», а важный и полезный финансовый инструмент, который давно стал привычным в сфере банковского кредитования. Но мало кто знает, что рефинансировать можно и заём, взятый в микрофинансовой организации.

В сервисе «Ваш инвестор» уже год работает тариф выгодного рефинансирования «Честный минус» — благодаря которому можно на целый 1% уменьшить ставку по текущему займу, взятому в другой микрофинансовой организации.

Согласно условиям, чтобы «перенести» свой заём в «Ваш инвестор» со сниженной ставкой, заёмщик должен обратиться в компанию со справкой по займу или копией действующего договора от другой организации. При этом нужно помнить, что «Ваш инвестор» выдаёт займы под залог автотранспорта, и воспользоваться услугой рефинансирования могут только владельцы автомобилей. Минимально возможная ставка при рефинансировании составляет 5%.

Сумма займа — до 1 миллиона рублей для физлиц, и до 5 миллионов рублей — для юрлиц.

Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор займа или справка о действующем займе.

Процентная ставка — ниже на 1% годовых, чем в текущем договоре с другой компанией, минимальная ставка после скидки — 5%.

Льготный период — период, в течение которого заёмщику предоставляется отсрочка платежа без применения штрафных санкций.

Повторно услуга рефинансирования предоставляется при условии, что заём в «Ваш инвестор» закрыт более трех месяцев назад на дату обращения.

Подать заявку на заём под залог авто можно на сайте компании или по телефону 8-800-1001-465.

Материал подготовлен вместе с сервисом займов «Ваш инвестор» (ООО ЦФР ВИ). Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная процентная ставка по займу под авто 2,7% (32,4% в год) максимальная 8,5% (102% в год). Минимальная процентная ставка по займу под ПТС 7,5% (90% в год) максимальная 8,5% (102% в год). Срок займа от 61 дня до 2 лет с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа или досрочного погашения займа (без штрафов, c перерасчетом суммы на день закрытия займа).

Сервис займов под залог ПТС «Ваш инвестор»

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