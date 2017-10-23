Число приговоров за отмывание денег выросло в России

Увеличение количества вердиктов за данные деяния фиксируется уже несколько лет

23 октября 2017, 03:46
Фото: offshorewealth.info
 
Количество приговоров, выносимых судами за отмывание средств, полученных преступным путем, растет в России уже несколько лет, передает ТАСС, ссылаясь на данные Судебного департамента при Верховном суде.
 
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Так, в 2012 году по статьям о легализации (отмывании) средств было осуждено 123 человека. В 2015 году количество вердиктов за такие преступления выросло до 311, а в 2016-м – до 417.
 
За первые же шесть месяцев текущего года в России вынесли уже 201 такой вердикт. 
 
Кроме того, в этом году рекордно выросла сумма признанных судами легализованных средств, подлежащих обращению в доход государства.
 
Если в 2012 году она была равна 23 миллионам рублей, то в 2016-м она увеличилась до 825 миллионов рублей, а за шесть месяцев текущего года – до 1,36 миллиарда рублей.
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