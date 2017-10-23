Число приговоров за отмывание денег выросло в России

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Количество приговоров, выносимых судами за отмывание средств, полученных преступным путем, растет в России уже несколько лет, передает ТАСС , ссылаясь на данные Судебного департамента при Верховном суде.

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Общество Новую схему отмывания денег через судебных приставов узнали СМИ Так, в 2012 году по статьям о легализации (отмывании) средств было осуждено 123 человека. В 2015 году количество вердиктов за такие преступления выросло до 311, а в 2016-м – до 417.

За первые же шесть месяцев текущего года в России вынесли уже 201 такой вердикт.

Кроме того, в этом году рекордно выросла сумма признанных судами легализованных средств, подлежащих обращению в доход государства.

Если в 2012 году она была равна 23 миллионам рублей, то в 2016-м она увеличилась до 825 миллионов рублей, а за шесть месяцев текущего года – до 1,36 миллиарда рублей.