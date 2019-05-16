Чистый вывоз капитала из России в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил 34,7 млрд долларов, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года (18,5 млрд долларов), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

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Регулятор отмечает, что практически весь прирост этого показателя был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.

Международные резервы РФ приросли на 21,7 млрд долларов, главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 года составил 25,2 млрд долларов. Таким образом, в апреле он мог достичь 9,5 млрд долларов.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 60 долларов за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 35 млрд долларов.