Что известно о новопереизбранном председателе АСП Юрии Фрице

В середине июня Юрий Фриц в третий раз подряд был избран руководителем Алтайского союза предпринимателей (АСП). Amic.ru решил составить биографию главы АСП.

О чем рассказывает официальная биография Фрица?

Наиболее полное официальное жизнеописание приведено, пожалуй, в сборнике «Твои немцы, Алтай», изданном в Барнауле в 2016 году. «Юрий Фриц — из поколения молодых и успешных предпринимателей. Лично достигнув высоких рубежей, он стремится практическими советами и делами помочь представителям малого и среднего бизнеса Алтая», — говорится в редакционной статье.

Фриц Юрий Александрович (7 июня 1969 г., г. Барнаул). В 1986 г. окончил среднюю школу, в 1991 г. — механико-технологический факультет Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Трудовую деятельность начал в 1989 г. рабочим-диспетчером ЖЭУ треста «Алтайэлеваторстрой». С 1991 г. — инженер-конструктор завода «Трансмаш» (Барнаул). С июня 1993 г. — директор ТОО (ООО) «Торгово-промышленная компания „Сибирь-Контракт“». С ноября 1998 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Группа компаний „Сибирь Контракт“».

В конце 1990-х гг. выкупил «Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения». «Группа компаний „Сибирь Контракт“» является одним из ведущих производителей железобетонных изделий в регионе, ассортимент выпускаемой продукции которого превышает 700 наименований.

Награжден орденом мецената России, в 2011 г. — удостоен звания «Почетный строитель России». Также имеет награды и дипломы администрации города Барнаула, администрации Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2004-2008 гг. — депутат Барнаульской городской Думы, председатель комиссии по земельной политике, строительству и архитектуре, член комитета по экономической политике и собственности.

Был председателем совета предпринимателей Индустриального района Барнаула. С апреля 2012 г. — председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей».

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Что известно о другой фамилии Юрия Фрица?

Люди, знакомые с историей барнаульского бизнеса, утверждают, что у Юрия Фрица раньше была другая фамилия. Amic.ru решил в этом разобраться.

В интервью изданию «Континент Сибирь» в 2012 году Юрий Фриц рассказал о начале своего трудового пути: «...я принял решение пойти работать к своему отцу. У него был один из первых в крае кооперативов, который занимался проектированием строительных объектов, конструированием машин и механизмов. Это была работа, вполне подходящая для моего инженерного образования. Там я, собственно, и получил первые предпринимательские навыки».

25 октября 1988 года в Барнауле был зарегистрирован кооператив «Сосновый бор». Информацию о нем легко можно найти в интернете. Руководителем кооператива значится Александр Григорьевич Кащенко, а учредителями, кроме него, Юрий Александрович Кащенко и Нина Федотовна Клейменова.

Сегодня Нина Федотовна Клейменова значится соучредителем в компаниях, в которых в качестве директора или соучредителя выступает Юрий Александрович Фриц. Это ООО «Торгово-промышленная компания Сибирьметаллосервис», ООО «Сибирьконтракт плюс». Одного этого, конечно, недостаточно для утверждения, что Юрий Александрович Фриц и Юрий Александрович Кащенко — одно и то же лицо. Однако, мы нашли другое юрлицо, в котором одновременно фигурируют и Фриц, и Кащенко.

В интервью «Континент Сибирь» Юрий Фриц рассказал о своем первом предприятии: «...в 1993 году была основана компания „Сибирь Контракт“. Вместе со мной ее учредителями стали мои друзья. Отчасти помогал отец, он и сейчас частенько дает мне полезные советы».

31 мая 1993 года в Барнауле было зарегистрировано ООО «Торгово-производственный комплекс «Сибирский контракт», просуществовавшее до 2003 года. В выписке из ЕГРЮЛ 15 января 2003 года в «Сибирском контракте» было два учредителя — Юрий Александрович Фриц и Юрий Александрович Кащенко, доли которых почему-то равнялись 0 рублей. Возможно, это издержки налогового учета. И, возможно, в выписке речь идет об одном и том же человеке.

Кстати, в комментариях под статьей amic.ru 2010 года «Владелец первого джипа Hummer в Барнауле» о хозяине джипа Hummer Юрии Ф., в герое публикации читатели распознали Юрия Фрица. Тогда один из посетителей написал: «Вообще он Юра Кащенко, насколько заню у него двойное гражданство..если не тройное..» (орфография и пунктуация сохранены).

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К теме гражданства мы вернемся чуть позже.

Что известно об уголовном деле Фрица?

18 февраля 2008 года информационное агентство «Банкфакс» сообщило со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь», что по материалам Смоленской таможни на депутата Барнаульской городской Думы Юрия Фрица возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

«В Следственном управление СК при прокуратуре РФ по Смоленской области было установлено, что Юрий Фриц приобрел в ФРГ и в октябре 2007 года ввез в Россию через западный пост Смоленской таможни автомобиль Maserati. Г-н Фриц должен был уплатить пошлину в размере около 830 тысяч рублей, однако, до сих пор ее не уплатил, а местонахождение ввезенной им иномарки не установлено», сообщало ИА «Банкфакс».

Летом того же года Смоленский транспортный прокурор Алексей Моисеев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в Краснинский районный суд. К тому моменту Фриц уже погасил сумму ущерба и по окончании расследования ходатайствовал о прекращении дела или рассмотрении его в особом порядке без исследования доказательств. Однако Краснинский районный суд решил иначе. И 12 августа 2008 года вынес решение о взыскании с депутата штрафа в 100 тыс. рублей.

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1 сентября 2008 года ИА «Банкфакс» цитировало комментарий Юрия Фрица по поводу судебного решения. Случившееся с ним депутат назвал «досадным происшествием», которое произошло из-за его невнимательности и незнания законов.

«Я уже уплатил штраф. Своими действиями я не нанес никому ущерба. К сожалению, зачастую в нашей стране за невнимательность, незнание законов в таможенной сфере можно пострадать. Ведь это очень сложный механизм, при оформлении тебе никто не помогает и не объясняет. В этой сфере система направлена не на то, чтобы помочь человеку правильно оформить документы, а, наоборот, чтобы ему насолить», — заявил Фриц.

Что известно о втором гражданстве Фрица?

В 2008 году проводились выборы нового созыва депутатов Барнаульской городской Думы. Юрий Фриц уже был депутатом, и «Единая Россия» выдвинул его снова. Однако, перед партийной конференцией, которая прошла 27 августа, фамилия Фрица из списка кандидатов исчезла.

«Я сам решил не баллотироваться на выборах. Это связано с тем, что в 2006 году вышел закон, согласно которому человек, имеющий двойное гражданство — в моем случае это Россия и Германия — не имеет права участвовать в выборах, — прокомментировал ситуацию ИА „Банкфакс“ Фриц. — Для участия в избирательной кампании у меня сегодня нет никаких юридических оснований, поэтому я и решил не баллотироваться в гордуму».

Видимо, для получения гражданства ФРГ и потребовалась смена фамилии. Впрочем, жить там Юрий Фриц не собирается. «Я совершенно не представляю себя жителем Германии, а тем более немецким бизнесменом. Я немец только по фамилии, а считаю себя абсолютно русским человеком. Если завтра будут играть сборная Германии и сборная России, я однозначно буду болеть за Россию. Я очень плохо знаю немецкий язык», — рассказывал 10 лет назад «Континент Сибирь» Фриц.