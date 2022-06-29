Дефолт или нет? Что на самом деле происходит с внешним долгом России и стоит ли опасаться гражданам

Западные информагентства сообщили, что 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему госдолгу. В ночь на воскресенье у РФ истёк период для платежа по еврооблигациям на 100 млн долларов. В российском Минфине дефолт не признают, ссылаясь на то, что платёж провели ещё в мае, а деньги не дошли до получателей из-за действий «третьих лиц» — международных расчётно-клиринговых систем. Что вообще происходит и чем это грозит простым россиянам, выяснял amic.ru.

Что произошло

Агентство Bloomberg заявило, что в России наступил дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Инвесторы не получили купоны по еврооблигациям в долларах с погашением в 2026 году (на 71,25 млн долларов) и в евро с погашением в 2036-м (на 26,5 млн евро), которые страна должна была перечислить 27 мая. Минфин России заявил «Известиям», что направил платёж в рублях ещё 20 мая, но почему-то инвесторы эти средства так и не увидели.

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Вплоть до 25 мая действовала лицензия минфина США, которая позволяла принимать деньги в счёт погашения долга от РФ. Но американский регулятор лицензию не продлил. Хотя все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока её действия, меры для доведения средств до инвесторов приняты не были, подчеркнули в Минфине.

«Введённые санкции не позволили России погасить свои обязательства. Ситибанк отказался исполнять функции платёжного агентства по долларовым выпускам России. Это произошло, потому что власти США не стали продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских облигаций получать платежи. Несмотря на это, 20 мая Минфин РФ перечислил необходимые средства в валюте, которые поступили на счета другого посредника — системы Euroclear, но этот посредник, по словам Минфина, получив средства и зная об истечении лицензии OFAC США с 25 мая, не предпринял никаких действий по доведению этих средств до инвесторов», — объяснил amic.ru финансовый директор ООО «Арсал», кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

По словам эксперта, причиной несостоявшегося расчёта стала геополитика, а не экономические проблемы. Но сейчас это никого не волнует, так как фактически деньги держатели облигаций не получили. Сейчас у них есть юридические основания потребовать признания дефолта.

«На самом деле технический дефолт — это мировое признание того, что Россия по своим долгам не рассчиталась. Введённые санкции не позволили России погасить свои обязательства. Страна приняла решение рассчитываться в рублях, но при выпуске долговых обязательств всегда прописываются условия. По части облигационных займов оговорка о том, что возможна замена валюты с долларов на рубли, действительно была, и тут нет никаких вопросов, но не по тем, по которым наступил дефолт. Юридически Россия не имела на такой манёвр права. То, что у России были проблемы геополитического характера, держателей облигаций не интересует», — объясняет экономист.

Поломошнов уточняет, что дефолт страны по внешним обязательствам наступает не автоматически, его имеют право признавать только международные рейтинговые агентства (ушедшие из России Moody's, Fitch и S&P, — прим. ред.), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), комитет кредиторов. Это произойдёт в том случае, если 25% членов этого комитета согласятся с тем, что «событие дефолта» наступило.

То, что написало агентство Bloomberg, по словам Артёма Поломошнова, говорит лишь о том, что сегодня сложились основания для держателей этих облигаций обратиться за признанием дефолта. Если они это сделают, тогда он будет автоматически признан. Если это произойдёт, все держатели облигаций смогут предъявить их к погашению, даже если по ним не наступил срок для выплаты.

«Но для России, по большому счёту, ничего не меняется. Мы не можем рассчитываться в долларах с 25 мая, и в ближайшее время тоже не сможем. Россия для себя определилась платить в рублях и считает, что свои обязательства выполнила, но нам просто не позволили погасить обязательства», — говорит кандидат экономических наук.

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Как технический дефолт скажется на россиянах

Артём Поломошнов уверен, что технический дефолт не скажется на простом потребителе и курсе рубля. Все санкционные ограничения, которые были наложены на Россию, уже заложены в курсе национальной валюты, говорит эксперт. Поэтому это никак не повлияет на экономическую ситуацию сегодняшней России.

Согласен с этим и доцент кафедры региональной экономики и управления АГУ, кандидат экономических наук Валерий Мищенко. Он также говорит, что дефолт искусственный и был вызван геополитическими причинами. У России достаточный запас золотовалютных резервов, есть фонд национального благосостояния. Активов достаточно, чтобы видеть, что Россия сегодня платежеспособна, отмечает эксперт.

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«То, что происходит сейчас, — это внешний дефолт и он существенно отличается от страшного дефолта 17 августа 1998 года, когда страна не смогла выплатить долги по внутренним облигациям. Это вопросы большой макрополитики, для граждан её последствия будут минимальными. Сейчас мы готовы платить, но Запад хочет ограничить нашу экономику, в том числе за счёт формирования негативного имиджа», — сообщил amic.ru Валерий Мищенко.

Директор Алтайского института труда и права, кандидат экономических наук Руслан Самсонов уточняет, что технический дефолт если на чём и скажется, то на снижении кредитных рейтингов страны. Однако это отразится и на так называемых «партнёрах» России, и на всей мировой экономике в целом.

«Это убытки не только для России, но и для тех, кто вводит ограничения в отношении нас. У стран, вводящих так называемые санкции, наблюдается высокая инфляция, рост безработицы, происходит падение производства. В этих экономических условиях страдают две, а то и более стран. Нарушается вся технологическая цепочка», — подчеркнул amic.ru собеседник агентства.

Кроме этого, эксперты отмечают, что в условиях дефолта будет невозможно привлекать внешние займы. Но получить их России в любом случае не позволили бы санкции. Да и нужды в этих средствах у страны сейчас нет, сходятся во мнении экономисты.

«Зачем нам кредиты в других странах? Российской Федерации за 30 лет торговли нефтью денег девать некуда. У нас до 24 февраля было 620 миллиардов долларов золотовалютного запаса. Стране нужно поднимать внутреннюю экономику, незачем хранить деньги за рубежом. Нужно увеличивать госзаказ и инвестиции. И не только государственные, но и частные. Наши крупнейшие олигархи, монополисты вкладывают деньги преимущественно в сферу услуг, а необходимо налаживать производство», — убеждён Валерий Мищенко.

Курс на новую экономику

Экономист отмечает, что на протяжении длительного времени частный бизнес вкладывался в сферу услуг и работал преимущественно с сырьём. Но там «крутятся другие деньги и меньше риски». Сырьё продать проще, достаточно снизить цену на каких-то полпроцента. По мнению эксперта, сейчас пришло время менять курс и начинать производить больше конечных товаров.

«Сейчас очень высокие цены на рыбу, она уже дороже мяса. Мы её очень много продавали китайцам и японцам. Какого чёрта? Надо прежде всего заботиться о своих гражданах, а уже потом о поставках. Рубль укрепится сам, если мы расширим производство. У России большая экономика, но мы так мало производим конечных товаров», — подчёркивает Валерий Мищенко.

Россия могла бы начать строить новые заводы по сборке автомобилей и собирать смартфоны, размышляет кандидат экономических наук. Также необходимо расширять сферу услуг, которые будут иметь спрос у жителей других стран. Алтайский край со своей уникальной природой, по мнению Валерия Мищенко, имеет все шансы составить конкуренцию Израилю, если в регионе начать развивать сферу здравоохранения.

«У нас значительная часть региона — это предгорья. Для краевого здравоохранения есть все условия начать делать операции для иностранцев в Бийске и Белокурихе. Это будут прекрасные курорты не только для развлечений, но и для постоперационного восстановления. Озеро Большое Яровое сходно по составу с водами Мёртвого моря. Только в отличие от Израиля лечение у нас стоило бы гораздо дешевле», — убеждён экономист.

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Руслан Самсонов считает, что России необходимо приступить к разработке и реализации эффективной экономической политики, построенной на принципах ответственности чиновников. В стране есть большие золотовалютные резервы, а также выгодная конъюнктура на рынках углеводородов и сырья. Спрос продолжает расти, при этом цены довольно высокие.

В том, что Россия сможет сформировать хороший потенциал для инновационного развития экономики, эксперт не сомневается. Это удастся сделать через каких-то 5-10 лет. Но возможно это только при наличии необходимого количества компетентных и ответственных управленческих кадров. Сейчас с ними в стране наблюдается тотальный дефицит и его нужно оперативно восполнять, чтобы выстроить сильное государство.