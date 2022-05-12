Делегация из Алтайского края приняла участие в первой встрече руководителей РЦК в 2022 году

Первая в 2022 году встреча руководителей региональных центров компетенций (РЦК) прошла 29 апреля в Москве. В ней приняли участие представители 48 субъектов РФ, в том числе из Алтайского края. Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр компетенций (ФЦК) и Министерство экономического развития России.

Алтайский край представляли директор КАУ «Алтайский центр кластерного развития», администратор регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Сергей Кореннов и руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Более 100 участников в течение дня обсуждали и разбирали практическое применение инструментов бережливого производства: картирование, стандартизированную работу, производственный анализ и расчёт экономического эффекта от применяемых инструментов. Также присутствующие на мероприятии изучали итоги работы первого квартала экспертов нацпроекта по всей России.

«В рамках реализации национального проекта „Производительность труда“ мы работаем как единый организм. ФЦК и РЦК — вместе мы делаем общее дело, следуя единым методикам и общей цели. Экспертиза наших специалистов в среднем дала рост производительности на 12% в год, когда средний показатель у предприятий аналогичных отраслей, не участвующих в нацпроекте, не выше 7%», — отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Такие встречи проводятся каждые три месяца — для обмена опытом и лучшими практиками с целью координации хода региональных проектов адресной поддержки предприятий — участников национального проекта «Производительность труда».

Важно отметить, что по результатам работы в первом полугодии будет сформирован рейтинг РЦК с публикацией на ИТ-платформе «Производительность.рф» в июле текущего года. Таким образом, в ходе мероприятия участники со всей России смогли обменяться опытом успешных сертификаций и обсудить возможные точки роста перед предстоящим рейтингом.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.