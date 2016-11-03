Депутаты решили снова повысить акцизы на табак и алкоголь

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали закон, который позволит в очередной раз поднять акцизы на табак и спиртные напитки, сообщают "Известия". Этим же законопроектом вводится пошлина на электронные сигареты в размере 40 рублей за штуку.

Акцизы на табак "прибавят в весе" сразу 30%. Произойти это должно к 2019 году. Акциз на вина вырастет вдвое, на сидр и медовуху – на 18 рублей.

Это позволит обеспечить дополнительные вливания в бюджет. По предварительным расчетам, речь идет о 430 миллиардах рублей в 2017 году. В 2018 году казна дополнительно получит 345 млрд, а в 2018-м – 487 млрд рублей.