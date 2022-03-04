Дерипаска считает, что украинский кризис может продлиться три года

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что кризис из-за событий на территории Украины продлится три года. Его слова передаёт ТАСС.

«Кризис минимум года на три. Жесточайший — умножайте кризис 1998 года на три», — сказал он на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска добавил, что население страны «ни в чём не виновато» и ему нужна будет серьёзная поддержка.

Бизнесмен отметил, что накопленный опыт позволит стране найти выход из ситуации.