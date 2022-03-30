Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сейчас наступает эра региональных валют. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам политика, доверие к резервным валютам «тает, как утренний туман», и отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов «не выглядит такой уж фантастической перспективой».

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов... Наступает эра региональных валют», — считает Медведев.

В заключение бывший премьер добавил, что странам придётся договариваться о новом финансовом миропорядке. При этом решающее слово будет за теми, кто обладает сильной экономикой, а не «бесконечно увеличивает свой госдолг».

Ранее сообщалось, что в России задумались над созданием новой платёжной единицы, которая позволит вести дела с дружественными странами.