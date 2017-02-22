Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом

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Доходы бюджета Республики Крым без учета поступлений из федеральных источников составили в минувшем году 40,6 миллиарда рублей, что почти вдвое превышает рекордный показатель за период пребывания полуострова в составе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы республики Сергея Аксенова в Государственном совете Республики Крым в Симферополе в среду, 22 февраля.

По его словам, даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял чуть более 22 миллиардов рублей. Таким образом, республике лишь за три года, несмотря на блокады и санкции, а также сложный переходный период, удалось выйти на доходы бюджета, почти в два раза превышающие показатели украинского периода.

Руководитель крымского правительства добавил, что доходы бюджета без учета отчислений из федеральных источников в минувшем году на треть превысили доходы 2015 года.

"Плановые показатели по итогам года перевыполнены более чем на 12%", - также подчеркнул он.