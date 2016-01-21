Доллар поднялся выше 85 рублей, евро перешагнул 93-рублевый рубеж

Биржевой курс доллара превысил 85 рублей, обновив очередной исторический максимум, евро превысил рубеж в 93 рубля, обновив максимум с декабря 2014 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщается, рубль обваливается вслед за нефтью, которая ежедневно обновляет минимумы с 2003 года. При этом мировые цены на нефть Brent вновь двинулись вниз, ниже 27,4 доллара за баррель, близки к минимуму за 12 лет.

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Как ранее сообщало ИА "Амител", экс-министр финансов Алексей Кудрин не исключил, что цена на нефть упадет до 16-18 долларов.