Доля одобренных кредитов в России сократилась до рекордного за три года показателя
Причиной стала финансовая неопределенность
Во время пандемии коронавируса банки сократили процент одобрения кредитов до трехлетнего минимума. Основной причиной отказа стала финансовая неопределенность, пишет РБК.
В 2020 году финансовые учреждения одобрили всего 33,9% заявок, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на три процентных пункта.
Кредитную политику ужесточили не во всех сегментах. Заметнее всего ограничения коснулись автокредитования. Здесь банки отклонили 62% заявок. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал – до 31,2%. Лояльнее всего банки отнеслись к клиентам в области ипотечного кредитования. Здесь одобрили 71,3%.
Ранее amic.ru писал о том, что банки выступили против новой инициативы депутатов Госдумы. Согласно идее парламентариев, финансовые учреждения обяжут информировать клиентов о причинах отказа в выдаче кредита.