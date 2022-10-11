Домов на триллион. В Алтайском крае началась массовая рассылка писем от налоговиков

1,2 млн жителей Алтайского края получат налоговые уведомления в 2022 году, сообщили в региональном УФНС.

«Имущественных налогов в этом году начислено на общую сумму 4,1 млрд рублей, это на 8,5% больше, чем в прошлом году», — подчеркнули в ведомстве.

На транспортный налог приходится 2,167 млрд рублей — это на 130 млн рублей больше, чем за прошлый год. Налог должны заплатить 505 тыс. жителей края, обладающие 743 тыс. транспортных средств. Средний платёж составил 4291 рубль (в 2020 году — 3978 рублей).

Налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам жителей. Общая сумма — 1,274 млрд рублей, это на 222 млн рублей больше, чем в прошлом году. Под налогообложение попали 654 тыс. объектов капстроения, из которых 434 тыс. — квартиры и комнаты.

Средний платёж на одного налогоплательщика — 1516 рублей, в прошлом году — 1157 рублей.

«Общая кадастровая стоимость строений, по которым предъявлен налог к уплате, составляет 861,7 млрд рублей», — уточнили налоговики.

Земельный налог заплатят 740 тыс. жителей, имеющих 642 тыс. земельных участков. Общая сумма сборов — 620 млн рублей. Кадастровая стоимость участков — 307,8 млрд рублей.



Напомним, имущественные налоги нужно успеть заплатить до 1 декабря. Ранее amic.ru объяснил, почему не все жители Алтайского края получили уведомления от налоговой.