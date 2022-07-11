Дорогой наш творог. Что из продуктов подорожало больше всего в Алтайском крае

Алтайкрайстат опубликовал данные по росту потребительских цен в мае 2022 года. В отличии от марта, когда средние цены выросли на максимальное в этом году значение — 7,54% к февралю этого года и почти на 10% к концу 2021 года, в мае рост был не таким бурным — 0,18% к апрелю.

Всего же к маю-2022 по отношению к концу 2021 года потребительские цены скакнули в Алтайском крае совокупно на 12,48%.

Такое замедление связано с сезонным падением цен на товары типа овощей, молока, сметаны, так же подешевели в мае сахар и гречка (они в среднем упали в цене в крае на 5 рублей), пишут аналитики из журнала «Агротайм».

Но некоторые позиции показали рост, что не дало общему потребительскому индексу уйти в минус. Например, творог в мае по сравнению с апрелем поднялся на 30 рублей за кг (он сал стоить 419 руб./кг. На втором месте по росту цены идут конфеты: +16 руб. (415 руб./кг). На третьем — печенье: +7 руб. (209 руб./ кг). Чуть отстала от сладкого говядина, она выросла в среднем на 4 рубля (455 руб./кг).