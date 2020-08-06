Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое

Из-за новых СанПиНов, которые запрещают перевозить бытовую химию в одном автомобиле с продуктами, доставка товаров может подорожать двое. Об этом сообщают "Известия".

Сейчас Роспотребнадзор рассматривает новые санитарные требования, по которым заказы с едой и различной бытовой химией придется развозить отдельными автомобилями. Ретейлеры отмечают, что в таком случае стоимость доставки придется поднять сразу в два раза и в среднем она составит 600 рублей.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выразила свою обеспокоенность новыми нормативами и обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В ведомстве, в свою очередь, уточнили, что запрет распространяется на агрохимикаты и товары бытовой химии с чрезвычайно опасными химическими веществами в составе.

В Союзе потребителей России считают, что новые нормы необходимо конкретизировать и доказать обоснованность каждого запрета.