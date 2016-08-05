Дожди в Алтайском крае могут ударить по урожаю и качеству зерна

Урожай зерновых в Алтайском крае в этом году должен быть одним из самых высоких, если эти планы не смоет дождем. Сезон обмолачивания зерна, который начался своевременно, крестьяне вынуждены то и дело прерывать из-за плохой погоды. Вызывает беспокойство и качество зерна – в перспективе прибыль фермеров может сократиться.

Сезон дождей

Средняя температура воздуха в июле была близка к норме и составила 20,7 градусов тепла. Вместе с тем второй летний месяц не скупился на осадки. В регионе в среднем их выпало 125 миллиметров при норме в 59. Максимальное количество зафиксировано в Шипуновском (219 мм при норме 52), Солонешенском (211 мм при норме 97) и Краснощековском (205 мм при норме 74) районах.

"Дожди, безусловно, повысили уровень урожайности, но может пострадать качество зерна. Тогда и белка, и клейковины будет меньше", – рассказала начальник отдела агрометеорологии Алтайского ЦГМС Елена Янова.

Обильные дожди обеспечили максимальное влагосодержание в почве, но, если буйство природы продолжится, это может осложнить проведение уборочной кампании. Техника просто не проедет по такой почве. Согласно долгосрочному прогнозу ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", во второй половине августа в Алтайском крае дожди вновь ожидаются практически каждый день. В связи с этим на большей части региона выпадет осадков больше нормы.

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Вопрос дня Какая погода будет в Алтайском крае в августе?

А ведь уже есть что убирать. Например, в Кулундинском и Угловском районах, где пшеницу успели посеять в конце апреля, культуры достигли полной спелости. У апрельских посевов ячменя также преобладает полная спелость. Местами уже созрел и овес.

Качество урожая

По наблюдениям специалистов агрометеорологии, пшеница выросла хорошего качества и удовлетворительного. Наблюдение за этой культурой метеостанции ведут в 25 районах. Отличное состояние посевов культуры зафиксировано только на одном поле в Усть-Пристанском районе.

Состояние ячменя на западе края удовлетворительное, на востоке - хорошее. Состояние овса оценивается как удовлетворительное, гречихи — хорошее. Мало плохих кукурузных полей.

"Если установится хорошая погода, урожай можно получить. Да, возможны потери в качестве, но не в количестве. Плохим год назвать нельзя, по объемам он будет выше 2015 года", - отметила Елена Янова.

Двойные затраты

Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, к уборке зерновых в регионе приступили в конце июля. Началась заготовка озимых, гороха и ячменя. Зерновыми в этом году засеяно 3637 тысяч гектаров. По состоянию на 4 августа в Алтайском крае успели убрать всего 1% от намеченного объема. В ведомстве подтвердили: техника не может выйти в поля — буквально утопает в грязи.



"Уборка напрямую на большей территории края нецелесообразна: в основном будет вестись раздельная уборка. Это связано с большой хлебной массой и высокой влажностью. В этом году много полеглых полей, и их можно убрать только раздельным способом", – пояснили в управлении.

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Каждый погожий денек используется хлеборобами, молотят даже влажное зерно. Из-за капризов погоды его приходится сушить несколько раз, а при раздельном виде уборки затраты на топливо у крестьян увеличиваются вдвое, рассказал порталу Amic.ru президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Виктор Фоминых. На сушильные предприятия, элеваторы и зерноперерабатывающие хозяйства идет повышенная нагрузка.

Прогнозы на урожай

При всем этом, по прогнозу Фоминых, в 2016 году ожидается рекордное количество урожая. Будет собрано не менее 4,5-5 миллионов тонн. Но из-за дождей, возможно, сдвинутся сроки окончания уборочной.

Аграрии еще не подсчитывали убытки, но уже наверняка знают: денег из-за ливней утекло немало. Так что цена на зерно могла бы вырасти, да вряд ли – все-таки цену диктует рынок, а не крестьяне.

"Дальше алтайских элеваторов наши крестьяне не продают продукцию, редко когда зерно уходит за пределы региона. Дополнительные объемы местные зернопереработчики докупают в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае. И при всем этом наши перерабатывающие мощности загружены только на 65%, потому что это сдерживается рынком сбыта", – пояснил Фоминых.

Как следствие, можно ждать вновь споров между участниками рынка. Ежегодно интересы крестьян и зернопереработчиков идут не в ногу. Одни пытаются продать зерно подороже, чтобы закрыть все затраты из-за сложной уборки, другие – купить подешевле, чтобы успешно выйти со своей мукой и крупами на российский рынок и быть конкурентоспособными по цене.

В связи с этим строить прогнозы относительно цены на зерно пока рано. Но уже известно, что Краснодарский край получил рекордный урожай, перешагнув за отметку в 10 миллионов тонн.

"Если посмотреть по европейским регионам, сегодня там цена чуть выше 8 тысяч рублей за тонну. Вот ориентиры сегодняшнего урожая. Когда уборка закончится по всей России и зерно массово поступит на рынок, цена может стать еще ниже", – заключил собеседник агентства.