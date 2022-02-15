Единая шкала. В кредитных историях заемщиков появится больше сведений

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях». Теперь информацию о заёмщиках в бюро кредитных историй (БКИ) будут отправлять не только финансовые организации, но и ипотечные агенты, арбитражные управляющие, гаранты и даже лизингодатели.

На основе этой информации БКИ будет составлять индивидуальный кредитный рейтинг, который характеризует платежеспособность клиента. Законом установлены стандартная шкала рейтинга (от 1 до 999 пунктов) и состав информации, которая будет предоставляться заёмщику.

Значение индивидуального рейтинга будет обозначено на цветовой шкале, отражающей различные категории: низкая, средняя, высокая, очень высокая степень кредитоспособности. Также должны быть указаны факторы, наиболее сильно влияющие на показатель индивидуального рейтинга.

Для чего это нужно?

Прежде всего, заёмщик сможет в наглядной форме ознакомиться с оценкой своей кредитной истории в каждом квалифицированном БКИ, и это будет способствовать повышению финансовой грамотности. Кроме того, ожидается, что нововведение поможет заёмщикам не только понимать, можно ли рассчитывать на кредит, но и снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента «повесили» кредиты.

Также уменьшится срок хранения кредитных историй — с 10 до 7 лет. Кроме того, оспорить содержание кредитной истории теперь можно будет, обратившись непосредственно в банк или микрофинансовую организацию, а также с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты, сообщили в ЦБ РФ.

Напомним, ранее для оспаривания заёмщики должны были обращаться непосредственно в БКИ.

Можно ли будет получить заём с плохой кредитной историей?

Нововведения вовсе не означают, что получить заём с неидеальной кредитной историей станет невозможно. Данные меры направлены на снижение рисков заёмщиков влезть в непосильные долги. Однако на рынке есть удобные и выгодные финансовые продукты, доступные каждому. Например, в МФО. Только не забудьте узнать, состоит ли организация в реестре Банка России. Сделать это можно на главной странице сайта ЦБ РФ.

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Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Офис финансовой группы «Содействие»

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Тел.: 8 800 302-83-63 (звонок бесплатный)

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