Единый расчет прожиточного минимума пенсионера нужен, чтобы не завышали

Неточности законодательства привели к необоснованному занижению или завышению величины прожиточного минимума пенсионера в регионах России, сообщает RNS со ссылкой на Минтруд.

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Общество Минтруд рассказал о новых правилах расчета прожиточного минимума пенсионера

"Неточности законодательства привели к установлению в ряде субъектов Российской Федерации необоснованно заниженной или завышенной величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии", – комментирует министерство причины разработки постановления о едином порядке расчета прожиточного минимума пенсионеров.

При завышении прожиточного минимума пенсионера, регионы получают из бюджета "больше средств, чем им необходимо для доведения суммы материального обеспечения до фактической региональной величины прожиточного минимума пенсионера".

Занижение прожиточного минимума пенсионера приводит к тому, что "установленная малообеспеченному пенсионеру социальная доплата не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического регионального прожиточного минимума пенсионера".

Минтруд отмечает, что разработанный ведомством проект постановления направлен на исключение "подобной ситуации" и обеспечение "надлежащего уровня социальной поддержки малоимущих пенсионеров".

Ранее Минтруд опубликовал проект постановления правительства, которым предлагается установить единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах страны в целях установления соцдоплаты к пенсии.