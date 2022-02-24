Экономический коллапс. Что происходит на фондовых рынках после начала спецоперации на Украине
Российский рубль стремительно падает в бездну
Решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине ранним утром 24 февраля буквально обрушило фондовые рынки. Торги на московских биржах приостановлены. Рассказываем, что происходит с курсом рубля и почему все товары будут только дорожать.
Что случилось на рынках России после того как началась спецоперация?
Российский рубль дешевеет по отношению к мировым валютам после заявлений президента Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе. Как следует из данных бирж, курс доллара на 07:18 по московскому времени достиг 84,08 руб. (впервые с января 2016 года), курс евро — 95,24 руб. Из-за ажиотажа торги на биржах временно приостановлены.
Что означает падение рубля?
Все импортные товары уже в ближайшее время могут резко подорожать. Эксперты не исключают, что особенно военные действия в Донбассе ударят по электронике и автомобилям. Другие эксперты рассчитывают, что постепенно курс доллара и евро будет снижаться.