Экономический коллапс. Что происходит на фондовых рынках после начала спецоперации на Украине

Решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине ранним утром 24 февраля буквально обрушило фондовые рынки. Торги на московских биржах приостановлены. Рассказываем, что происходит с курсом рубля и почему все товары будут только дорожать.

Что случилось на рынках России после того как началась спецоперация?

Российский рубль дешевеет по отношению к мировым валютам после заявлений президента Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе. Как следует из данных бирж, курс доллара на 07:18 по московскому времени достиг 84,08 руб. (впервые с января 2016 года), курс евро — 95,24 руб. Из-за ажиотажа торги на биржах временно приостановлены.

Что означает падение рубля?

Все импортные товары уже в ближайшее время могут резко подорожать. Эксперты не исключают, что особенно военные действия в Донбассе ударят по электронике и автомобилям. Другие эксперты рассчитывают, что постепенно курс доллара и евро будет снижаться.