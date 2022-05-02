Экономист констатировал крах евро в России

Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов констатировал крах евро внутри России. В беседе с изданием «Прайм» он заявил, что после введения санкций против России спрос на евро сильно упал, тогда как предложение от экспортёров остаётся на высоком уровне. Это приводит к постоянному ослаблению европейской валюты к рублю.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны», — добавил Тузов.

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Ещё одним возможным сценарием экономист назвал тот случай, если рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам. Подобный процесс не может произойти быстро, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства её участников.

Ближе всех к возвращению к национальным валютам находятся Германия и Франция, поскольку они являются основными экономиками Евросоюза. При этом небольшие страны еврозоны окажутся в невыгодной позиции, поскольку будут страдать от высоких ставок при использовании займов в нацвалюте.