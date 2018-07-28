Экономист объяснил уменьшение доли бедных в России: "Они просто умерли"

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что сокращение числа бедных в России, если брать год к году, является незначительным и вполне укладывается в статистическую ошибку.

Росстат привел внушающие оптимизм данные. Число россиян, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, в первом квартале 2018 года составило 20,8 млн человек (14,2% населения РФ). По итогам первого квартала прошлого года доля нищих в России составляла 15% населения, а их общее количество равнялось 22 млн человек.

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"Официальная статистика имеет очень много недостатков и только одно достоинство: другой нет. Надо понимать, что доля людей с доходами ниже прожиточного минимума у нас сильно выше, потому что и динамика роста цен у нас занижается, да и сама величина прожиточного минимума в России занижена", - заявил Делягин.

По его словам, сам факт наличия в России людей с доходами ниже прожиточного минимума - "это оскорбление памяти погибших во время войны, оскорбление всех ныне живущих и полное аннулирование Конституции РФ, которая среди прочих прав гарантирует гражданам РФ право на жизнь".

"Люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, просто по смыслу слов права ни жизнь лишены. Они не живут, а медленно умирают. Само по себе сокращение людей с доходами ниже прожиточного минимума это позитивно. Когда мы говорим про экономику, про то, что у нас сократилось количество нищих, нам сразу представляются такие картины, что эти люди устроились на работу, создали свой бизнес и стали миллионерами. Но, скорее всего, они просто умерли", - предположил Делягин.

Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на первый квартал текущего года составила 4709 рублей, стоимость непродовольственных товаров была равна 2327 рублей. Еще 2324 рубля составили услуги и 678 рублей - расходы по обязательным платежам и сборам.

Делягин подчеркнул, что "по калорийности российская корзина прожиточного минимума сопоставима с тем, что получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время войны".

Он отметил, что абсолютно нетерпимую ситуацию с динамикой прожиточного минимума в мае этого года обозначил президент, который своим указом гарантировал реальный прожиточный минимум каждому гражданину РФ легально занятому полный рабочий день.

"Но судя по отсутствию торжественный рапортов по этому поводу, я готов предположить, что с этим указом случилось то же самое, что и с остальными указами главы государства. Во всяком случае, разговоры о том, что на решение этой задачи из бюджета страны нужно 40 млрд рублей, вызывают панический ужас и ощущение саботажа. Понятно, что задача более масштабная. У нас феномен работающей нищеты", - подчеркнул Михаил Делягин.