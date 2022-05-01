Экономист оценил укрепление рубля и назвал его «немного искусственным»

Укрепление рубля сегодня создано в некоторой степени искусственно. Официальный курс существует только для определённых операций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

Эксперт подчеркнул, что 30 апреля российская валюта оказалась в числе лидеров роста и укрепления против доллара с начала 2022 года среди развивающихся валют — рубль прибавил 6,2% по итогам торгов на Мосбирже. Наилучший результат продемонстрировал бразильский реал, подорожав относительно доллара на 14%.

«Все в мире видят, что рубль даже в сложных ситуациях остаётся относительно стабильным. Но нужно понимать, что сегодняшний курс существует только для ограниченного количества операций», — заявил Абрамов.

Эксперт добавил, что курс рубля сегодня немного искусственный, поскольку он формируется на бирже. В кассах банков можно обменять доллар на 92 рубля, а не по тем значениям, который показывает реальный курс.

Новости

Экономика Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14%

При этом обрушить курс может ряд факторов. Так, один из них — заморозка российских активов, а именно 150-200 млрд долларов иностранных вложений.

«Частные лица тоже могут ослабить курс, если будет восстановлена полная конвертируемость рубля в банках. Мне кажется, если бы стали более либеральные операции с рублём с участием физических лиц, то на некоторое время российская валюта бы ослабла», — заключил Абрамов.