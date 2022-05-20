Экономист предрек снижение курса рубля после снятия валютных ограничений

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предупредил о том, что после снятия ограничений на продажу валюты (исключая доллар и евро), курс рубля может немного пошатнуться. Его слова передаёт агентство «Прайм».

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путём увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — отметил эксперт.

По словам специалиста, спрос на доллары и евро гораздо выше, чем на любые валюты. Сейчас изменения курса будут незначительными, но при отмене нормы по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами колебания могут стать серьёзнее.

Напомним, Банк России ранее снял ограничения на продажу любой валюты, кроме долларов и евро.