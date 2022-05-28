Экономисты назвали равновесный курс рубля

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар равновесным. Как сообщает РБК, эксперты подчеркнули, что резко подскочивший курс помог сдержать внутренние цены, однако это негативно сказывается на поступлениях в бюджет, конкурентоспособности отечественных производителей, а вместе с тем увеличивает издержки экспортёров.

«Чтобы выравнять дисбаланс, требуется нащупать равновесные значения курса с учётом всех имеющихся обстоятельств. По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60-65 рублей за доллар», — указали они.

Новости

Экономика Условия российских облигаций позволят избежать дефолта и без лицензии Минфина США

При этом до введения западный санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния (ФНБ) из нефтегазовых доходов. Отдельно экономисты отметили, что баланс должен определяться такими факторами, как бюджет дефицита, отток капитала и уровень торгового баланса. В последнем случае сейчас прослеживается значительный перевес между поступлениями денег в страну и расходами.