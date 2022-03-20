Эксперт посоветовал россиянам покупать золото в банках в качестве инвестиций

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов посоветовал россиянам обратить внимание на покупку золота в качестве инвестиций. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ. Во всех остальных ситуациях придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства, в зависимости от его объема (если он превысит 5 миллионов рублей, налог составит 15%)», — пояснил специалист.

Он также добавил, что хранить драгоценный металл дома небезопасно, а в банке за эту услугу придется заплатить. В любом случае, по словам эксперта, относиться к своему золоту нужно бережно, поскольку даже небольшое повреждение слитка или изделия снижает его стоимость.