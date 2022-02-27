Эксперт предупредил о подорожании доллара до 120 рублей

Доллар может подскочить до 100-120 рублей в случае заморозки активов банков РФ, но ЦБ поднимет ставку и через неделю он вернётся к 85 рублям, сказал РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы “Универ Капитал” Андрей Верников.

По его словам, доллар может стоить “и 100 и 120 рублей”, поскольку наиболее страшной для курса является не блокировка SWIFT, а заморозка российских активов.

“Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд, 35%. Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14%, и доллар через неделю опять вернётся на 85 рублям”, — заявил Верников.

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Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями западных стран. Их точный список не приводится. Кроме того, заблокированы зарубежные активы Центробанка РФ и российских бизнесменов.