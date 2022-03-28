Эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бумага в России

Подорожание и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также производственных цепочек, рассказал агентству «Прайм» гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

По его словам, в конце февраля в Ленинградской области остановил производство Светогорский ЦБК: из-за санкций предприятие лишилось импортных химических реактивов и не смогло выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy.

«В течение двух-трёх недель распродавались накопленные складские запасы произведённой ранее продукции, затем была предпринята попытка заместить импортное сырьё отечественным», — уточнил эксперт.

Если эксперимент по замещению окажется удачным, бумага дорожать перестанет, отмечает Федяков.