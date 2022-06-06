Эксперт рассказал, когда рубль начнет падать

Ослабление рубля может случиться уже в начале второго квартала текущего года, сообщил «Прайму» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По его словам, курс российской валюты постепенно начнёт падать из-за продолжающегося санкционного давления и накапливающегося эффекта от уже принятых в отношении РФ ограничений.

«Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — сказал он.

Ранее в МИД Польши сообщили, что Евросоюз разрабатывает уже седьмой пакет санкций против РФ.