Эксперт рассказал, когда рубль начнет падать
По словам Артёма Тузова, на постепенное ослабление российской валюты повлияют санкции
6 июня 2022, 12:30, Никита Черников
Ослабление рубля может случиться уже в начале второго квартала текущего года, сообщил «Прайму» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.
По его словам, курс российской валюты постепенно начнёт падать из-за продолжающегося санкционного давления и накапливающегося эффекта от уже принятых в отношении РФ ограничений.
«Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — сказал он.
Ранее в МИД Польши сообщили, что Евросоюз разрабатывает уже седьмой пакет санкций против РФ.
Комментарии
Новости партнеров