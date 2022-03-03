Эксперт рассказал, на каких самолетах будут летать россияне в условиях санкций

В условиях санкций России нужно наращивать объёмы производства самолётов МС-21 от корпорации «Иркут». Об этом в разговоре с радио Sputnik заявил гендиректор компании «Альянс авиационных технологий „Авинтел“» Виктор Прядка.

По его словам, лайнер МС-21 ничем не уступает в качестве иностранным аналогам, однако в то же время количества самолётов сейчас недостаточно.

Прядка отметил, что на сегодняшний день корпорация «Иркут» производит пять-шесть самолётов в год, а увеличить производство нужно до десяти-пятнадцати бортов.

Магистральный самолёт XXI века (МС-21) производится на мощностях корпорации «Иркут» и ОКБ Яковлева.

Ранее в беседе с amic.ru авиационный эксперт, командир А-320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов выразил мнение, что нужно срочно налаживать производство самолётов Ил-96 (после доработки), который выпускает Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО), Ил-114 (выпускает ВАСО) и Ту-204/214 (выпускает ульяновский «Авиастар» и казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова).

А заслуженный военный лётчик России Владимир Попов уверен, что нужно запустить проект самолёта Ту-334, который даже уже прошёл сертификацию, но не был выпущен по причине старта проекта «Суперджет».