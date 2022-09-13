Эксперт спрогнозировал курс доллара с учётом последних новостей

В предстоящие недели доллар может подорожать до 64-65 рублей, отметил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, пишет «Свободная пресса».

«До конца текущей недели стоит ожидать, что пара USD/RUB будет проводить торги в диапазоне 58,50-62,10 рубля, но уже в предстоящие недели может подняться до 64-65. Пара EUR/RUB на этой неделе будет показывать также нейтральную динамику и может завершить торги в диапазоне между уровнями 59-63,30. Но падение курса рубля в предстоящие недели может увести котировки в район 64-66», — спрогнозировал Свирин.

По его словам, на этой неделе ключевым событием для прогноза курса доллара станет заседание совета директоров Центробанка, которое пройдёт 16 сентября.

Эксперт отметил, что регулятор, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. Напомним, в конце июля её установили на уровне 8%. А на предстоящей встрече ставку могут снизить ещё на 1%.