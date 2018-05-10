Эксперты: число бедных в России почти вдвое выше официального

Семьи с детьми - самая массовая группа бедных в России

10 мая 2018, 14:05

Согласно данным Росстата, количество бедных в России равняется примерно 20 млн человек - более 13% от всего населения страны, однако данные официальной статистики не отражают реальной картины, пишет "Газета.RU" со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС).

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Официальная методика относит к бедным тех граждан, которые не могут получить то, что присутствует в потребительской корзине. Ее денежный эквивалент называется прожиточным минимумом. Собственно, бедным является тот житель России, чей доход ниже величины прожиточного минимума - 11 160 рублей в месяц.

Алгоритм расчета бедности с привязкой к прожиточному минимуму называется монетарным, и, по мнению большинства экспертов, его нельзя признать корректным.

"Объективную картину можно получить, если к чисто денежному методу добавить так называемый депривационный", - отметила заведующая лабораторией ИНСАП РАНХиГС Елена Гришина.

Депривация (от латинского deprivatio - потеря, лишение) - это метод вычисления лишений, недополучения различных социальных благ. В этом случае бедным считается человек или семья, чье потребление товаров и услуг не соответствует принятому в обществе стандарту.

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Как пояснила директор ИНСАП Татьяна Малева, депривационная модель выявляет, чего семья не может себе позволить купить и в чем чувствует себя ущемленной.

Как подсчитали в ИНСАП, если применить "метод лишений", то уровень бедности в России составляет порядка 24,8-25,2% (около 36 млн человек) - почти вдвое больше официального.

По словам Гришиной, чтобы понять реальный уровень бедности стандартной семьи с детьми, необходимо провести опрос как минимум по семи направлениям лишений: имущество, питание, финансовое положение, здоровье, социальная интеграция, образование и развитие детей, жилищные условия.

"То есть это серия вопросов про то, можете ли вы удовлетворить свои потребности в питании, в приобретении одежды, в доступе к образованию, лекарствам и так далее. И не требуется высказывать отношение к своим возможностям, а нужно просто дать ответ: "да" или "нет", - пояснила Малева. 

Итоги исследования РАНХиГС шокируют. Доля бедных семей с ребенком составила 23,4%. Если рассматривать многодетные семьи, то, по данным за 2017 год, половина из них, если считать депривационно, - бедные.

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Отмечается, что семьи с детьми - самая массовая группа бедных в России. В частности, среди неполных семей с детьми уровень бедности просто зашкаливает - 35%, среди многодетных семей - 39%, опекунских и приемных семей - 40%, семей с ребенком-инвалидом - 37%. За чертой бедности находятся 43% семей с детьми, в которых матери имеют возраст старше 50 лет.

Гришина подчеркнула, что, к примеру, среди семей, которые не в состоянии оплатить непредвиденные расходы, доля имеющих на иждивении одного-двух детей составляет 66%, в семьях с тремя детьми и более этот риск увеличивается до 78%.

"Обычная среднестатистическая российская семья при появлении второго ребенка может легко оказаться в бедности. Это аномалия. У немцев такого нет. У американцев нет. Там нормой является двух-трехдетная семья - это символ американского благополучия. А у нас это риск бедности", - подчеркнула Малева.

Эксперты отметили, что официальная статистика предпочитает не замечать совсем уж некрасивые цифры. Причем, как отмечается, бедность в России - это растущий тренд, учитывая стагнацию и снижение доходов россиян в 2014-2017 годах.

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