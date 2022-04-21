Эксперты назвали отрасли с самой большой налоговой нагрузкой в России

Организации в сфере образования заплатили в бюджет почти две трети от своей выручки

21 апреля 2022, 10:51, Павел Запруднов

Сфера образования стала лидером по налоговой нагрузке в РФ по итогам 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Налоговое бремя этой отрасли составило 61,4% от всей выручки.

Это связано с доминированием на рынке государственных образовательных учреждений и денежным оборотом, который гораздо ниже, чем в других отраслях.

На втором месте расположились добывающие компании, которые перечислили в бюджет 40,7% от выручки. Причём у предприятий в нефтегазовом секторе экономики этот показатель ещё выше и составляет 57%. Добывающая отрасль своими отчислениями смогла обеспечить больше трети всех налоговых доходов в российский бюджет (35,5%) и стала лидером по этому показателю.

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На третьем месте по уровню налоговой нагрузки — организации в сфере культуры, спорта и развлечений. Они заплатили в бюджет 25,5% от выручки.

На четвёртом и пятом местах расположились операции с недвижимостью (22,2%) и административная деятельность (18,9%).

Далее в рейтинге идут сфера информации и связи (15%), профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%). На восьмом оказалось строительство. Компании в этой отрасли заплатили в бюджет 10,7% от общей выручки.

Ранее руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко сообщал, что в 2021 году в Алтайском крае собрали налогов на 20% больше, чем год назад. Общая сумма сборов составила порядка 180 миллиардов рублей.

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