Эксперты назвали самый доступный способ взять ипотеку в России

Наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например, для семей с детьми, сообщает «Лента.ру». В этом случае есть возможность потратить на семейную двухкомнатную квартиру всего от 2,2 млн рублей, утверждают специалисты агентства Est-a-Tet.

В последнее время ставки по стандартным ипотечным программам в России постоянно растут. К февралю 2022-го средняя ставка достигла 10,44%, а ещё пару месяцев назад этот показатель был ниже 10%. В первом полугодии рост ипотечных ставок продолжится, предупреждают эксперты.

Они назвали самый лучший способ взять ипотеку — стать участником льготной программы.

«Особенно это интересно семьям с детьми — сейчас у них есть возможность взять ипотечный кредит по ставке 3,7%. Таких доступных условий не было даже в 2020 году, когда программа только стартовала», — отметили финансисты.