Эксперты предсказали «коллапс» экономики из-за частичной отмены параллельного импорта

Российские власти вряд ли выведут электронику и гаджеты из-под механизма параллельного импорта в ближайшее время, так как это грозит коллапсом на рынке. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.

«Отмена параллельного импорта невозможна для целого ряда товаров в ближайшие минимум полгода-год. Без параллельного импорта поставка огромного количества товаров массового потребления невозможна», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в РФ пока не начали производить ни планшеты, ни смартфоны, ни ноутбуки. Отмена параллельного импорта в этих категориях «приведет к коллапсу». Кроме того, локализованных производств в России также нет, поскольку в страну тоже не поставляются, и большинство оборудования, продающегося на рынке сейчас, — из Китая.

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Экономика Мантуров заявил о возможной частичной отмене параллельного импорта

Напомним, что 21 июля вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта, может быть в скором времени отменен.