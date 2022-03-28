Алтайский край занял 72 место в рейтинге зарплат по малым и средним регионам

Специалисты выяснили, в каких регионах России зарплаты в малых и средних городах самые высокие. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Самыми высокими оказались зарплаты жителей малых и средних городов в Ямало-Ненецком (ЯНАО) и Ненецком (НАО) автономных округах. Самые низкие показатели зафиксировали в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Алтайский край в этом списке расположился на 72 месте. По подсчетам аналитиков, в регионе средний размер зарплаты по малым и средним городам составляет 29,5 тысяч рублей.

Уровень номинальной средней зарплаты в 2021 году вырос на 9,8%, в то время как годом ранее прирост был 6%. Её размер составил около 50 тысяч рублей.

Отмечается, что ситуация с этим показателем сильно зависит от региона и сферы деятельности.